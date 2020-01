Martin Fourcade gewinnt Sprint auf der Frauenrunde

Stark in der Loipe und fehlerfrei am Schießstand: Martin Fourcade hat den Sprint über zehn Kilometer gewonnen. Der 31-Jährige setzte sich am Freitag (10.01.2020) in 25:27,2 Minuten vor seinem Landsmann Emilien Jacquelin (+25,5 Sekunden/1 Fehler) und Johannes Kühn (Reit im Winkl/+33 Sek. /1 Fehler stehend) durch.

Der 28-jährige Bayer holte nach einem zweiten Rang in Pokljuka 2018/19 den zweiten Podestplatz seiner Karriere. Besonders mit der zweitbesten Laufzeit konnte Kühn zufrieden sein - es herrschten schließlich anspruchsvolle Bedingungen in der Loipe.

Wetter erzwingt Planänderung - Bö macht Babypause

Da langanhaltender Regen der Strecke in den vergangenen Tagen zugesetzt hatte, liefen die Männer auf der Frauenrunde. Statt den üblichen drei Runden über die Gesamtlänge von zehn Kilometern, legten die Athleten vier Runden über 2,5 Kilometer zurück.

Ohne Weltcup-Dominator Johannes Thingnes Bö ( NOR ), der eine Babypause einlegt, boten sich den 111 Startern somit alle Chancen auf die vorderen Plätze. Beim Heimweltcup sprinteten auch sechs DSV -Skijäger, die für ein starkes Mannschaftsergebnis sorgten.

Johannes Kühn

Kühn und Peiffer in den Top Ten

Den Anfang machte Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) mit Startnummer 12. Allerdings unterlief dem Sprint-Olympiasieger von Pyeongchang beim Liegendschießen gleich ein Fehler. Die fällige Strafrunde führte letztlich zu Rang sieben.

Peiffer: "Ich kann wieder angreifen"

Nach dem Rennen sagte Peiffer: "Es war eine solide Leistung heute. Ich bin vor allem mit dem Stehendschießen zufrieden. Da ich über die Feiertage krank war, bin ich auch mit meiner Laufleistung zufrieden. Ich kann wieder angreifen, doch mir fehlen natürlich ein paar Trainingstage."

Doll liegend und stehend mit je zwei Fehlern

Benedikt Doll (Breitnau), der den letzten Sprint des Jahres 2019 gewonnen hatte, schoss vier Fahrkarten. Der Sprint-Weltmeister von Hochfilzen 2017 kam mit einem Rückstand von 2:32,3 Minuten als 44. ins Ziel. Simon Schempp (Uhingen/1 Fehler) wurde 43., Philipp Horn (Frankenhain/2) belegte Rang 13. Lokalmatador Lucas Fratzscher, der für den formschwachen Routinier Erik Lesser (Frankenhain) gestartet war, musste sich nach vier Fehlern mit Platz 86 begnügen. Der 31 Jahre alte Lesser wurde von Bundestrainer Mark Kirchner in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt.

Tarjei Bö mit Fauxpas des Tages

Ein grober Fehler unterlief derweil Tarjei Bö. Nach einem Fehler beim zweiten Schießen ließ der ältere Bruder von Johannes Thingnes die fällige Strafrunde zunächst aus und kassierte dafür zwei Strafminuten. Kurz darauf kehrte Bö um und fuhr den anderen Athleten entgegen. Da er niemanden behinderte, durfte der 31-Jährige das Rennen fortsetzen. Dennoch verpasste Bö als 24. eine deutlich bessere Platzierung.