Audio: Schöne Geschichten rund um deutschen Staffelsieg

Sportschau. . 02:06 Min. . ARD.

In Nove Mesto feierte das DSV-Quartett einen ungefährdeten Erfolg in der Biathlon-Staffel. Dabei zeigte unter anderem Startläufer Erik Lesser ein sehr starkes Rennen und konnte sich für seinen schwachen Auftritt bei der WM in Pokljuka rehabilitieren. | audio