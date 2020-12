Zu viele Schießfehler - Biathlon-Staffel der Frauen verpasst Podest

Hammerschmidt übergibt auf Rang eins

Dabei lief es für das deutsche Quartett lange gut: Hammerschmidt, die erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere als Staffel-Startläuferin ins Rennen ging, löste die Aufgabe mit Bravour. Einen Tag nach ihrem enttäuschenden 33. Rang im Sprint blieb sie ohne Schießfehler und war die viertschnellste Läuferin ihrer Startgruppe. Kurz vor dem Wechsel konnte sie sogar die laufstarke Norwegerin Karoline Knotten überholen und übergab als Erste auf Preuß. Nach dieser starken Leistung sagte Hammerschmidt strahlend im ZDF : "Ich habe mich gestern körperlich und auch vom Kopf neu justiert. Das hat geholfen. Ich hatte einen guten Ski und mich körperlich gut gefühlt."

Eine Strafrunde für Preuß

Auch Preuß, die nach einer durchwachsenen vergangenen Saison am Freitag (11.12.2020) mit Rang drei im Sprint ein Achtungszeichen setzte, ging treffsicher ins Rennen. Beim Liegendanschlag kam die Ruhpoldingerin noch sauber durch und lief als Zweite im Führungstrio mit Norwegen und Schweden. Beim Stehendschießen fing bei Preuß dann aber plötzlich das große Zittern an: Die 26-Jährige musste in die Strafrunde. So, wie auch die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold. Beide fielen auf die Plätze fünf und sechs zurück. Immerhin: Bis zum Wechsel lief Preuß wieder auf Rang drei vor. Trotzdem ärgerte sie sich nach dem Rennen: "Für unser Team ist es gut zu sehen, dass die anderen Mannschaften auch Fehler schießen. Für mich ärgert es mich aber schon sehr, dass ich das nicht hingekriegt habe. Es war wieder sehr wacklig von den Beinen. Ich verstehe langsam gar nicht, warum das immer wieder anfängt. Das war so schwer, am Schießstand Ruhe reinzubekommen ", sagte sie im ZDF .

Hettich auf Rang drei

Hettich brachte in der erst zweiten Weltcup-Staffel ihrer Karriere dann wieder etwas Ruhe rein. Im Liegendanschlag räumte die 24-Jährige tadellos alles ab, im Stehendanschlag brauchte sie zwar drei Nachlader, übergab mit der achtbesten Laufzeit aber als Dritte auf Schlussläuferin Denise Herrmann. Zufrieden stand sie nach dem Wettkampf im Zielbereich und sagte im ZDF : "Ich freue mich über meine Leistung, dass ich das Ergebnis von gestern noch einmal bestätigen konnte, sauber am Schießstand arbeiten konnte und mich auf der Strecke ganz wohl gefühlt habe. Ich bin Liegend heute auch mal ein größeres Risiko gegangen, das hat sich bei mir ausgezahlt."

Ex-Langläuferin Herrmann verliert Schlussspurt

Die laufstarke Herrmann als finale deutsche Athletin ging schnell ins Rennen und kam als Zweite hinter den mittlerweile deutlich führenden Norwegerinnen an den Liegendanschlag. Drei Scheiben blieben zunächst stehen, für die Nachlader nahm sich die Oberwiesenthalerin viel Zeit und räumte alles ab. Als Vierte hinter Norwegen, Frankreich und Italien ging es zurück in die Loipe. Bis zum Stehendanschlag war Herrmann wieder bis auf Rang drei dran - doch dort benötigte sie wieder drei Nachlader und ging als Fünfte wieder auf die Strecke. Die Lücke zu den knapp vor ihr laufenden Öberg und Federica Sanfilippo war schnell geschlossen. In den Schlussspurt um Rang drei ging Herrmann als ehemalige Langläuferin als Favoritin. Doch die Aufholjagd der nach ihren Schießeinlagen hatte zu viel Kraft gekostet. Das Finale um Rang drei verlor sie gegen die ebenfalls laufstarke Elvira Öberg um 0,2 Sekunden.

Dirk Hofmeister | Stand: 12.12.2020, 12:58