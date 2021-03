Tiril Eckhoff, die amtierende Sprint-Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtführende, durfte sich ob ihrer außergewöhnlichen Laufleistung sogar einen Fehler beim Stehend-Anschlag leisten und blieb am Ende doch mit 6,1 Sekunden vor der Deutschen.

"Sorry Denise, es waren sechs Sekunden. Ich musste wie eine Rakete laufen" , jubelte Eckhoff im ZDF . Dritte wurde Dorothea Wierer aus Italien, die wie Herrmann fehlerfrei geblieben war. "Heute war sehr viel Wind beim Anschießen, beim Rennen dann gar keiner. Es war wichtig, fehlerfrei durchzukommen" , sagte die Italienerin.

Erst dosiert, dann volle Pulle

Die Bedingungen am Freitag in Nove Mesto waren ob der milde Temperaturen schwierig. Die große Frage war: Wie lange hält die Piste? Immerhin machten sich 104 Läuferinnen auf den Weg. Als erste Athletin startete Denise Herrmann, die beim Liegend-Anschlag defensiv schoss und nichts anbrennen ließ.

Und ihr dosiertes Tempo sollte sich auszahlen. Das Stehend-Schießen ging dann deutlich flotter und alle Scheiben fielen. In 18:17,2 Minuten setzte die Sächsin die erste Bestzeit. Und daran sollte sich die Konkurrenz die Zähne ausbeißen, ausgenommen Eckhoff.