Zu starker Wind - Biathlon-Finals verschoben

Schwierige Bedingungen schon am Samstag

Bereits am Samstag herrschten im Verfolger schwierige Bedingungen. Im Jagdrennen der Frauen, dass Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen mit vier Fehlern gewann, kam nicht eine Athletin fehlerfrei durch. Am treffsichersten war Emilie Kalkenberg aus Norwegen mit zwei Strafrunden. Insgesamt blieben 359 Scheiben schwarz.



Die Schweizerin Irene Cadurisch führte das Fehlschuss-Ranking mit zehn Fehlern an, neun Skijägerinnen mussten neun Mal in die Runde, darunter auch die deutsche Nachwuchs-Läuferin Anna Weidel, die als 58. mehr als sieben Minuten nach der Siegerin ins Ziel gekommen war.

sst/sid/dpa | Stand: 21.03.2021, 10:10