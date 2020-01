Laufstarker Doll weist Bö und Fourcade in die Schranken

Quentin Fillon Maillet hat am Sonntag (26.01.2020) den dritten Massenstart der Saison in 36:21,5 Minuten gewonnen. Der 27-Jährige leistete sich beim dritten Schießen einen Fehler, war in der Loipe allerdings eine Klasse für sich. Benedikt Doll (Breitnau/1 Fehler) kam nach einer starken Schlussrunde vor Weltcup-Dominator Johannes Thingnes Bö ( NOR /2) ins Ziel. Fourcade wurde nach einem Fehler im dritten Schießen Fünfter.

Doll: " Sprintfähigkeit liegt mir "

" Ich wusste, dass es auf der Schlussrunde schmerzhaft wird. Doch ich dachte, ich muss angreifen. Die Sprintfähigkeit liegt mir auch ", sagte Doll im ARD -Interview. Im letzten Männerrennen vor der Biathlon- WM in Antholz (13. bis 23. Februar) landeten drei weitere deutsche Skijäger unter den besten 15.

Philipp Horn (Frankenhain) lief mit drei Fehlern auf Rang zwölf, Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/1) belegte Platz 13. Philipp Nawrath (Nesselwang/2) wurde 18., Johannes Kühn (Reit im Winkl) kam nach sechs Fahrkarten auf Platz 26.

Lesser hofft weiter auf WM-Teilnahme

Erik Lesser (Frankenhain/1) kam als 14. ins Ziel. Für den zweimaligen Weltmeister platzte damit der Traum von der sportlichen Qualifikation für die WM. Lesser erfüllte am Sonntag nur die halbe WM-Norm. Die Entscheidung, ob der Thüringer doch noch bei der WM im Single-Mixed laufen darf, wird nächste Woche getroffen. Lesser muss also warten und sich im Training anbieten.