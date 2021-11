Herrmann: "Es wird ein Kaltstart"

In der vergangenen Saison wechselten sich Hochs und Tiefs ab, insofern geben sich die DSV -Skijäger demütig und zurückhaltend. Denise Herrmann spricht von einem "Kaltstart" . Die Sächsin habe in der Vorbereitung "nicht so viele hochintensive Einheiten gemacht ". Ziel sei es, über die Rennen die Wettkampfhärte zurückzubekommen. Die Konzentration liege dabei auf dem Schießen - nach wie vor ist das die Problemzone der ehemaligen Langläuferin.

Franziska Preuß - beste DSV-Skijägerin im Vorjahr - hofft auf einen soliden Start.

Franziska Preuß, die in der Vorsaison als Gesamtdritte im Weltcup für positive Schlagzeilen sorgte, hofft auf "einen soliden Einstieg ohne größere Baustellen" . Es sei immer eine Erleichterung, wenn man schnell in einen "Flow" komme und sich keine Gedanken über Baustellen machen müsse.

Männer: Steigerung nach durchwachsener Saison

Baustellen hatten die deutschen Skijäger in der vergangenen Saison zur Genüge. Nicht einer schaffte es in die Top Ten im Gesamtweltcup. Dazu verabschiedete sich Arnd Peiffer überraschend am Saisonende. So ruhen die Hoffnungen in dieser Saison vor allem auf Benedikt Doll, Erik Lesser und Philipp Nawrath.