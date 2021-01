In der achten Schießeinlage des Rennens leistete sich Latypow zunächst zwei Fehler und musste seine Führung hergeben. Peiffer setzte gleich vier Schüsse daneben und musste in die Strafrunde. So verlor er sogar den vierten Platz an den Belarusen Anton Smolski.

An Spitze hatte Fillon Maillet acht Sekunden Vorsprung auf die Verfolger, die jedoch Stück für Stück näher kamen und knapp 600 Meter vor dem Ziel den Franzosen stehen ließen. Auf dem langen Schlussprint hatte der Russe die besseren Reserven und sorgte so für den ersten nicht-norwegischen Sieg in Oberhof.

Eduard Latypow kommt als erster über die Ziellinie und zu

Acht weitere positive Corona-Test

Im Rahmen der regelmäßigen COVID19-Testungen innerhalb des Biathlon-Weltcups sind am Sonntag acht weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Dabei ist besonders das bulgarische Team mit sechs Fällen betroffen. Als Folge wurde das gesamte Team in Quarantäne geschickt und konnte somit nicht an den Staffelentscheidungen teilnehmen. Außerdem waren je ein Teammitglied aus Tschechien und Japan betroffen. Insgesamt gab es damit in Oberhof bereits 15 positive Fälle innerhalb der Blase des Weltverbandes.