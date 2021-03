Mit einem beherzten Antritt kurz vor dem Ziel sicherte sich die Deutsche noch den dritten Platz. Rang zwei ging an die Weißrussin Dsinara Alimbekawa. "Denise Herrmann leistete sich einen Fehler zu viel und wurde Zehnte. "Ich habe gemerkt, dass ich gut Druck machen kann. Es war ein cooles Rennen. Ich bin wahnsinnig erleichtert, dass die Hürde mit dem blöden Podest endlich überwunden ist. Darum bin ich sehr glücklich" , freute sich Preuß im ZDF .

Herrmann und Preuß in Lauerstellung

Gleich zwei heiße Eisen hatte der Deutsche Skiverband im Feuer. Denise Herrmann als zweite des Sprints vom Freitag (12.03.2021) und Franziska Preuß als Vierte gingen mit kleinem Rückstand auf die Dominatorin des Winters, Tiril Eckhoff aus Norwegen, auf die zehn Kilometer. Dahinter klafft aber eine große Lücke. Anna Weidel, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt hatten es nur haarscharf in Feld der besten 60 geschafft. Vanessa Hinz qualifizierte sich erst gar nicht.

Starke Schießleistungen des Führungs-Quartetts

Auf der ersten Runde blieben die Abstände in etwa gleich, Herrmann verlor auf Eckhoff nur wenige Sekunden und hielt Dorothea Wierer und Preuß auf Distanz. Und bei guten Bedingungen am Schießstand blieb das führende Quartett fehlerfrei. Die Norwegerin baute den Vorsprung auf die Verfolgerinnen aber auf 17 Sekunden aus.

Verfolgergruppe wird größer

Für Eckhoff, die bereits vergangenen Sonntag in Nove Mesto in der Verfolgung gewonnen hatte, lief es weiter wie am Schnürchen. Auf der Strecke ist die 30-Jährige derzeit eine Klasse für sich, ging mit 25 Sekunden Vorsprung zum zweiten Liegend-Anschlag und kassierte die erste Strafrunde. Die Norwegerin blieb dennoch vorn, weil auch Preuß, Herrmann und Wierer patzten. Dafür vergrößerte sich die Gruppe der Verfolgerinnen um die Weißrussin Alimbekawa, Lisa Theresa Hauser aus Österreich und die US -Amerikanerin Susan Dunklee.

Preuß auf Podestkurs

Auf der dritten Runde mussten die beiden Deutschen etwas abreißen lassen. Hauser und Alimbekowa liefen auf den Plätzen zwei und drei und konnten sich etwas absetzen. Vorn aber weiterhin unwiderstehlich Eckhoff. Preuß blieb diesmal ohne Fehler und lief mit den ebenfalls fehlerfreien Alimbekowa und Wierer 33 Sekunden hinter der Norwegerin. Herrmann büßte weiter Zeit ein und fiel nach einer Fahrkarte auf Rang neun zurück.

Demonstration von Eckhoff - Kampf um Platz drei

Das letzte Schießen wurde zu einer Demonstration der Klasse: Eckhoff räumte in Rekordzeit alles ab und durfte sich auf eine ruhige Ehrenrunde machen. Was machten die Verfolgerinnen? Alimbekowa blieb fehlerfrei und lief Platz zwei entgegen. Preuß und Wierer trafen nur vier Scheiben und hatten einen zwei Kilometer langen Kampf um Rang drei vor sich. Herrmann musste erneut 150 Meter mehr laufen und war da Zehnte. Aber der Kampf um den dritten Platz wurde dramatisch. Preuß griff beim letzten Anstieg an und rettet den Vorsprung knapp ins Ziel.



Hettich (3 Schießfehler), Hammerschmidt (3) und Weidel (4) kamen auf den Plätzen 40, 48 und 52 ins Ziel.