Den Sieg in der Single-Mixed-Staffel sicherten sich überraschend die Schweden (0 Strafrunden/+7 Nachlader) mit Sebastian Samuelsson und Linn Persson vor Norwegen (0+6) und einem Überraschungsduo.

Samuelsson fing nach einem harten Kampf auf den letzten Kilometern auf der Zielgerade noch den norwegischen Schlussläufer Sturla Holm Lägreid ab. Dritter wurde überraschend das Duo aus den USA (0+7) mit Susan Dunklee und Sean Doherty. Das deutsche Team hatte als Elfte einen Rückstand von 1:39,5 Minuten auf die siegreichen Schweden.

Deutsches Team überraschend mit Hettich/Rees

Im Single Mixed verzichtete der Deutsche Skiverband (DSV) überraschend auf den sonst in dieser Disziplin gesetzten Erik Lesser. Dafür ging Roman Rees gemeinsam mit Janina Hettich an den Start. Franziska Preuß war in beiden Mixed-Wettbewerben nicht am Start, um sich für das Weltcupfinale zu schonen.

Nach ihren Leistungen in Nove Mesto gehörten Janina Hettich und Roman Rees nicht zu den Favoriten in der Single-Mixed-Staffel. Das deutsche Duo beendete die Staffel auf dem elften Platz, zwöf Nachlader waren einfach zu viel.

Guter Beginn des DSV-Duos

Dabei begann das Rennen recht gut für Hettich/Rees. Die 24-Jährige lieferte eine solide erste Runde: Ein Nachlader liegend, drei stehend - als Zehnte mit einem Rückstand von 22,7 Sekunden auf die zu diesem Zeitpunkt führende Französin Julia Simon übergab sie an Rees. Und auch der machte seine Aufgabe gut: Nur zweimal verfehlte er das Ziel.

Für Frankreich lief es beim vierten Schießen überhaupt nicht: Antonin Guigonnat musste zweimal in die Strafrunde. Damit war für das Weltmeister-Duo kein Spitzenplatz mehr möglich.

Die Führung beim zweiten Wechsel hatte Norwegen. Sturla Holm Laegreid erarbeitete sich knapp 15 Sekunden Vorsprung auf Österreich.