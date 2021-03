Sein Debüt im Weltcup im Januar 2009 verdankt er seinem Dickschädel. Beim Hallenfußball in Oberhof traf Peiffer mit dem Kopf die Nase seines Teamkollegen Christoph Stephan. Stephan brach sich die Nase und musste operiert werden. Peiffer rückte für ihn in die Staffel und brachte Deutschland als dritter Läufer zwischenzeitlich sogar in Führung. Sein erster Einsatz im Weltcup endete auf Platz drei, vor 19.000 Zuschauern am Rennsteig in Oberhof.

Peiffer war seit Januar 2009 fester Bestandteil des Weltcupteams. Nur fünf Wochen später reiste er im Februar zu seinen ersten Weltmeisterschaften und gewann in Pyeongchang zwei Bronzemedaillen mit den beiden Staffeln. Neun Jahre später feierte er an gleicher Stelle seinen größten Erfolg.

Sprint-Olympiasieger 2018 in Pyeongchang

2018 reiste er das dritte Mal als Teilnehmer zu Olympischen Spielen. In Pyeongchang nahm Peiffer erstmals an der Eröffnungsfeier teil. Peiffer ging mit einer anderen Einstellung in diesen Olympiasprint. " Ich habe mich nicht auf eine mögliche Medaille konzentriert, sondern ich wollte einfach meine bestmögliche Leistung zeigen ", erklärte er später.

Ein vermeintlicher kleiner Unterschied in der Herangehensweise führte zu seinem größten sportlichen Erfolg. Dabei verlief der goldene Sonntag zunächst denkbar unglücklich. Erst hatte er den Schlüssel zum Gewehrschrank vergessen. Eine halbe Stunde vor dem Start brach ihm der Schlagbolzen in seinem Gewehr und dann stolperte er auch noch auf der Treppe des Wachscontainers und prellte sich den Ellbogen. Dennoch war Peiffer dann einer von nur vier Athleten, die in diesem Rennen ohne Schießfehler blieben.

Olympiagold mit der Staffel 2014 in Sotschi?

Ein zweites Olympiagold steht noch aus. 2014 in Sotschi war die deutsche Staffel knapp hinter Russland auf Platz zwei ins Ziel gekommen. Der Russe Jewgeni Ustjugow wurde später des Dopings überführt. Damit wären die Deutschen nachträglich Olympiasieger geworden, doch Ustjugow ging gegen ein Urteil des internationalen Sportgerichtshofs CAS in Revision. Sieben Jahre nach dem Rennen läuft das Verfahren immer noch.

Arnd Peiffer und seine Mannschaftskollegen beobachten es ernüchtert, sind aber bereit für eine eventuelle Siegerehrung. Sollte das Verfahren irgendwann zu einem Abschluss zugunsten der Deutschen kommen, würden sich Arnd Peiffer, Erik Lesser, Daniel Böhm und Simon Schempp zu einer eigenen kleinen Siegerehrung treffen, im Garten am Grill, so ist es besprochen.

Erfolgreiche Abschlusssaison für Peiffer

Seine letzte Saison war noch einmal erfolgreich. Im Dezember gewann er in Hochfilzen den Massenstart. Ein typischer Peiffer-Sieg, denn er kam unerwartet. Die deutschen Männer standen in der Kritik, die Ergebnisse waren nicht gut. Peiffer selbst war in Sprint und Verfolgung nur auf den Plätzen 22 und 24 gelandet. Scherzhaft hatte er noch am Vorabend dem nicht für den Massenstart qualifizierten Philipp Horn seine Startnummer angeboten, so müde fühlte er sich.

Dann aber blieb er im Wettkampf ohne Schießfehler. Die Führungsgruppe wurde von Runde zu Runde kleiner, bis auf der Schlussrunde nur noch der Schwede Ponsiluoma und Peiffer übriggeblieben waren, den er in der vorletzten Kurve vor dem Ziel überholte. Ungewohnt emotional lief Peiffer laut jubelnd mit geballter Faust ins Ziel. Es war sein erster Sieg im Massenstart.