Sonntag, 12. Januar

Die Massenstartrennen beschließen das Biathlon-Weltcupwochenende am Rennsteig in Oberhof. Auch die Eisschnelllauf-EM geht zu Ende. Eine ganz besondere Stimmung erwartet die Slalomläufer in Adelboden, die Damen fahren in Altenmarkt-Zauchensee die beste Kombiniererin aus. Und auch SkispringerInnen, Rodler, Bobpiloten und Langläufer sind an diesem Wintersport-Sonntag wieder im Einsatz.