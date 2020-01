Bundestrainer Giani will sein Team aber nicht auf Grozer reduziert wissen. "Es geht im Grunde genommen nur noch darum, dass jeder Einzelne sein Potenzial zu 100 Prozent abruft, das in ihm steckt" , sagte der Italiener: "Jeder Einzelne muss in den hoffentlich noch zwei Tagen an seinem persönlichen Limit spielen." Doch klar ist auch, dass es nur Grozer ist, der am Ende in einem engen Spiel den Unterschied machen kann.

Fromm: "Definitiv Favorit"

Deutschland ist selbstbewusst, mit oder ohne Grozer. "Da sehe ich uns definitiv als Favorit" , sagte Außenangreifer Christian Fromm vor dem Duell mit den Bulgaren, die überraschend Europameister Serbien aus dem Turnier geworfen hatten. Im Falle eines Sieges ginge es dann im Finale gegen Frankreich oder erneut gegen Slowenien.

Olympische Spiele oder Ende der Nationalmannschafts-Karriere?

Grozer wird es gegen Bulgarien in jedem Fall versuchen. Denn sollte Deutschland die Olympia-Qualifikation verpassen, dann wird der gebürtige Ungar, der bei Zenit Sankt-Petersburg sein Geld verdient, seine Karriere im Nationaltrikot beenden. Dass er mit einer Niederlage und einer Verletzung abtritt, das wünscht ihm nun wirklich niemand.

red/sid/dpa | Stand: 09.01.2020, 10:45