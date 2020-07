Edwin Weindorfer hatte es schon kommen sehen. "Es ist alles andere als sicher, dass Alexander Zverev bei uns spielt" , sagte Weindorfer, Veranstalter des Einladungsturniers vom 13. bis 19. Juli in Berlin, bei dem eigentlich auch Deutschlands Topspieler fest zugesagt hatte. Wenige Stunden später hatte Weindorfer dann Gewissheit: Zverev sagte seine Teilnahme am Mittwochmittag (08.07.2020) ab. Ohne eine nähere Begründung für seinen Verzicht zu nennen, wie die Veranstalter prompt die Tennis-Fans wissen ließen: " Sein Management hat uns mitgeteilt, dass er vorerst kein Turnier bestreiten möchte und daher auch nicht nach Berlin reisen wird ", so Organisator Weindorfer. " Wir sind über diese Entscheidung enttäuscht. "

Überrascht dürfte er nicht gewesen sein, denn schon in den Tagen zuvor war Zverev abgetaucht und zumindest für die Veranstalter nicht zu erreichen gewesen. Auch das Management des Weltranglistensiebten äußerte sich zunächst nicht - bevor es dann die Absage schickte.

Kritik an Zverev von Berlin-Veranstalter

Die lässt sich aber wohl auch als Antwort verstehen auf diverse Äußerungen in den Tagen zuvor, als die Veranstalter Zverevs fragwürdige Auftritte am Rande der ominösen Adria Tour kritisierten. Und das Party-Video, das Zverev in einer voll besetzten Bar in Monaco zeigte, obwohl er zuvor angekündigt hatte, sich in Quarantäne zu begeben.