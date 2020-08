Alexander Zverev hat seine knifflige Auftakthürde bei den US Open gemeistert und die zweite Runde erreicht. Der Südafrikaner Kevin Anderson, der in New York und Wimbledon bereits im Endspiel gestanden hatte, leistete zwar starke Gegenwehr, Deutschlands Nummer eins siegte aber nach 3:07 Stunden mit 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5.

Jetzt gegen die 223 der Welt

In der zweiten Runde steht Zverev eine vermeintlich deutlich leichtere Aufgabe bevor: Der US-Amerikaner Brandon Nakashima ist die Nummer 223 der Welt und in New York dank einer Wildcard am Start. Zverev war mit viel Respekt vor Anderson ins Match gegangen, hatte dieser in der Vergangenheit doch oft genug seine Klasse bewiesen und war zuletzt nur aufgrund einer langwierigen Knieverletzung aus den Top 100 gerutscht.

"Ich bin sehr glücklich mit meiner ersten Runde. Es war schwer, er ist immer dran geblieben und bei mir ist es auch nie so, dass ich in der ersten Runde gleich mein allerbestes Tennis spiele" , sagte Zverev nach der Partie. Im sechsten Vergleich mit dem Südafrikaner blieb er zum sechsten Mal ungeschlagen.

Kerber "wirklich glücklich"

In der Freude über ihr gelungenes Comeback und den Einzug in die zweite Runde vergaß Angelique Kerber für einen Moment sogar die strengen Regeln in der New Yorker Tennis-"Blase".

Angelique Kerber

Nachdem die frühere Nummer eins der Welt ihren ersten Härtetest nach siebenmonatiger Wettkampfpause letztlich souverän bestanden hatte, vergaß sie auf dem Weg zum Siegerinterview glatt ihre Maske - prompt wurde sie freundlich auf das Versäumnis hingewiesen, und dann konnte Kerber ihren Gefühlen auch am Mikrofon Ausdruck verleihen. "Ich bin wirklich glücklich" , sagte sie nach dem 6:4, 6:4 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic: "Es ist nicht leicht, das erste Match nach so langer Zeit zu spielen. Das war eine Leistung, auf der ich aufbauen kann."

Noch mit Höhen und Tiefen

Jetzt Duell gegen Friedsam

In der zweiten Runde trifft die Kielerin, die 2016 in Flushing Meadows den Titel gewonnen hatte, im deutschen Duell auf Anna-Lena Friedsam (Neuwied), die sich gegen die Amerikanerin Caroline Dolehide mühelos mit 6:2, 6:2 durchsetzte. Trotz des gelungenen Kaltstarts wollte Kerber aber nicht zu überschwänglich werden. "Ich habe weiter keine großen Erwartungen. Ich freue mich, habe Spaß auf und neben dem Platz ", sagte sie, schränkte jedoch ein: "Es war nur das erste Match nach einer so langen Pause. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg."

Unter den Augen ihres alten Erfolgstrainers Torben Beltz, der schon beim großen Triumph in New York vor vier Jahren an Kerbers Seite war und sie seit Ende Juli wieder coacht, fehlte es der Weltranglisten-23. zunächst sichtlich an Rhythmus. Vor der ungewohnten Geisterkulisse im Louis-Armstrong-Stadium - schließlich finden die US Open aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt - begannen Kerber und Tomljanovic sehr nervös, viele leichte Fehler schlichen sich ein.

Erster Machtball bei 5:2

Auch wenn spielerisch vieles noch nicht funktionierte, körperlich und kämpferisch war Kerber hingegen voll da. Beltz klatschte von der leeren Tribüne zufrieden Beifall, während sein Schützling zunehmend Sicherheit gewann und immer wieder clevere Tempowechsel einstreute. Das Break zum 3:2 im zweiten Satz unterstrich, dass das Pendel immer mehr in Kerbers Richtung schlug. Beim Stand von 5:2 vergab Kerber noch einen Matchball, der dritte saß dann nach 1:28 Stunden.