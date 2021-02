Deutschlands bester Tennisspieler setzte sich gegen den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:3, 6:3, 6:1 durch und feierte im sechsten Duell mit dem Linkshänder den sechsten Sieg. In der Rod Laver Arena nutzte Zverev nach 1:43 Stunden seinen ersten Matchball. Der 23-Jährige, für den es das dritte Achtelfinale in Melbourne in Serie ist, trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen dem Spanier Pedro Martinez und dem an Nummer 23 gesetzten Serben Dusan Lajovic. Zverev ist der letzte verbliebene Deutsche beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison.

Doppel Krawietz / Hanfmann ausgeschieden

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Yannick Hanfmann hat den Achtelfinal-Einzug verpasst. Das Duo musste sich den an Nummer acht gesetzten Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Hanfmann war kurzfristig für Andreas Mies eingesprungen, der wegen einer Knieverletzung nicht spielen konnte. Zusammen mit Mies hatte Krawietz 2019 und 2020 die French Open gewonnen. Laut Krawietz wurde Mies inzwischen in Deutschland am Knie operiert. "Er ist erst einmal sechs Monate raus" , sagte Krawietz über seinen Doppel-Partner.

Damit dürfte Mies auch für die Olympischen Spiele in Tokio ausfallen. "Olympia wird eng. Das ist extrem bitter" , sagte Krawietz, der sich zusammen mit Mies für dieses Jahr große Ziele gesetzt hatte. Neben einer Medaille bei Olympia hatte das Duo auch bei den vier Grand-Slam-Turnieren weit kommen und sich in der Weltrangliste verbessern wollen. Mit wem Krawietz in den kommenden Monaten spielen wird, steht noch nicht fest.

Serena Williams kommt ihrem großen Ziel näher

Serena Williams ist dem ersehnten 24. Grand-Slam-Titel einen Schritt näher gekommen. Die 39 Jahre alte US-Amerikanerin bezwang in der dritten Runde Anastasia Potapowa 7:6 (7:5), 6:2. Im ersten Satz profitierte Williams aber vom Nervenflattern der Russin, die bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle vergab. Im Achtelfinale wartet eine deutlich höhere Hürde, die Ausnahmespielerin trifft auf die äußerst formstarke Aryna Sabalenka (Belarus). Williams wird vom großen Ziel angetrieben, endlich nach Grand-Slam-Erfolgen zu Rekordsiegerin Margaret Court (Australien/24 Titel) aufzuschließen. 2017 gelang ihr in Melbourne der bis dato letzte Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere. Auch auf Mitfavoritin Naomi Osaka wartet im Achtelfinale ein harter Prüfstein. Die US-Open-Siegerin, die 2019 schon in Melbourne triumphiert hatte, bezwang in der dritten Runde die Tunesierin Ons Jabeur 6:3, 6:2 und trifft nun auf Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza (Spanien).

Turnier geht trotz Lockdown in Melbourne weiter

Trotz des neuen fünftägigen Lockdowns in Melbourne werden die Australian Open fortgesetzt. Das erklärte Dan Andrews, Premierminister des zuständigen Bundesstaates Victoria. Jedoch werden ab Samstag (13.02.2021) für fünf Tage keine Zuschauer mehr auf der Anlage im Melbourne Park erlaubt sein. Bislang waren bis zu 30.000 Besucher pro Tag gestattet.

Der erneute Lockdown wurde wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel am Flughafen von Melbourne verhängt. Das Grand-Slam-Turnier gelte laut Andrews jedoch als "Arbeitsplatz" und könne deshalb mit limitiertem Personal auf der Anlage fortgeführt werden.

sid/dpa | Stand: 12.02.2021, 07:00