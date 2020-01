Immer wieder Ausraster: Was muss Zverev verändern?

Immer wieder rastet Deutschlands größtes Tennis-Talent Alexander Zverev aus. Jüngste Vorfälle am Wochenende: Am Samstag zertrümmerte er beim ATP Cup seinen Schläger, am Tag darauf raunzte er seinen Vater an. Sportpsychologen raten Zverev zu professioneller Hilfe. Vor allem zwischen den Ballwechseln müsste der Hamburger etwas verändern. | mehr