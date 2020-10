French Open: Manches ist wie immer, doch das Meiste ist anders

Alle Spieler wurden bei ihrer Ankunft auf Corona getestet und haben ihre Akkreditierung erst nach ihrem negativen Ergebnis erhalten. Ein zweiter Test folgte 72 Stunden später und nun wird im Abstand von fünf Tagen erneut kontrolliert. Zugang zum Roland-Garros-Gelände haben Sportlerinnen und Sportler nur an ihren Spieltagen.

Auch die wenigen Zuschauer auf der Tribüne tragen Masken und die Plätze sind abgeschirmt.

Und die strengen Kontrollen haben bereits Wirkung gezeigt. Prominentestes Beispiel ist der Spanier Fernando Verdasco, der wegen eines positiven Covid-19 -Tests von den French Open ausgeschlossen wurde. Der Spanier konnte die Entscheidung des Veranstalters indes nicht nachvollziehen und äußerte seinen Unmut via Twitter. Verdasco sei "das Recht genommen worden, an diesem wichtigen Event teilzunehmen" . Verdasco ist aber nicht der einzige Spieler, der vom Turnier ausgeschlossen wurde. Schon bevor das Turnier überhaupt begann schloss der Veranstalter sechs Spieler wegen positiver Tests aus.

Rafael Nadal auf bestem Wege zum 13. Titel

Ein Blick auf den Platz offenbart: Sportlich ist bei den Männern der zwölfmalige Champion Rafael Nadal auch in diesem Jahr der große Favorit auf den Titel. Sein Erst- und Zweitrundenspiel gewann der Mallorquiner glatt in drei Sätzen. Dabei zeigte sich Nadal vor Turnierbeginn skeptisch, schied beim Vorbereitungsturnier in Rom bereits im Viertelfinale aus. " Die Bedingungen sind für mich vermutlich so schwierig wie noch nie. Das Spiel ist sehr langsam, aber ich bin hier, um den Kampf anzunehmen."

Rafa Nadal während seinem Zweitrunden-Match gegen Mackenzie McDonald.

In einem möglichen Viertelfinale könnte Nadal auf Deutschlands Topspieler Alexander Zverev treffen. Der 23-Jährige hatte nach seinem jüngst verlorenen US-Open-Finale auf Sand nur trainiert und keine Matchpraxis gesammelt. Und so konnte Zverev am Mittwochabend nur mit sehr viel Mühe ein frühes Aus bei den French Open verhindern. In fünf Sätzen setzte sich Zverev gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert durch.

Weitere Favoriten: Thiem und Djokovic

Die Freude über den Einzug in die dritte Runde hielt sich deshalb auch in Grenzen. Sichtlich unzufrieden verließ Zverev den Platz. Und so hatte es am Ende aus deutscher Sicht wohl doch etwas Gutes, dass der Franzose Herbert in diesem Jahr nicht mit der Unterstützung der französischen Tennisfans rechnen konnte. Die Stimmung in Paris – sie hat in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Favoriten gestürzt.

Nadals größte Konkurrenten untermauerten derweil auch ihre Ambitionen auf den Titelgewinn. Der frischgebackene US -Open-Champion Dominic Thiem steht wie Nadal ebenfalls in der dritten Runde. Dahin will auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Auf dem Weg dahin muss sich der Serbe am heutigen Donnerstag (13:30 Uhr) gegen den Schweden Mikael Ymer durchsetzen.

Erstmals Spiele unter geschlossenem Dach

Das Spiel des Weltranglistenersten findet dabei aller Voraussicht nach unter Hallenatmosphäre statt. Ein Novum in diesem Jahr. Zum ersten Mal finden auf dem Centre Court, dem Philippe Chatrier, Spiele unter geschlossenem Dach statt. Wie sinnvoll dieser Schritt der Turnierveranstalter war, zeigte sich gleich in den ersten Tagen. Denn die Wetterprognose sieht nicht freundlich aus. Auch nicht in den kommenden Tagen. Und somit wird in diesem Jahr und auch künftig zumindest der größte Platz vor Regen sicher sein.

Bei den Frauen sind mit Julia Görges und Laura Siegemund nur noch zwei Deutsche in Paris dabei. Die beiden treffen am heutigen Nachmittag, nach dem Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Daniel Altmeier, aufeinander. Nach der enttäuschenden Leistung von Angelique Kerber schafft es somit zumindest eine deutsche Teilnehmerin in Runde drei. Leichte Favoritin dürfte dabei Siegemund sein, die mit ihrem Doppelsieg bei den US Open mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein nach Paris gereist ist.

Stand: 01.10.2020, 10:02