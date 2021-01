Olympia - Skepsis in Japan, Sorge im Sport

Mehr als 80 Prozent der Menschen in Japan gegen Olympia

Die japanische Bevölkerung kann sich vor diesem Hintergrund kaum noch für die Austragung der Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio begeistern. Laut einer landesweiten Telefonumfrage der Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag sprachen sich insgesamt knapp mehr als 80 Prozent der 1.041 Befragten für eine Absage (35,3 Prozent) oder erneute Verschiebung (44,8) der Spiele aus.

Eine derart hohe Ablehnung gab es bislang in keiner Umfrage. Vor einem Monat hatten sich noch rund 60 Prozent gegen die Ausrichtung in diesem Sommer ausgesprochen.

Organisatoren halten bislang an den Plänen fest

Die Spiele sollen nach derzeitiger Planung am 23. Juli beginnen. Die japanischen Organisatoren haben trotz der schwierigen Coronalage eine weitere Verschiebung der Spiele ausgeschlossen. Der für den Großraum Tokio verhängte Ausnahmezustand ändere nichts am Fahrplan für die "sichere Austragung" , hieß es am Freitag. "All das, was wir aus dem IOC und von den Organisatoren in Japan hören, deutet darauf hin, dass vor Ort alles dafür getan wird, dass die Spiele auf jeden Fall stattfinden" , sagte Hörmann.

Ein Hoffnungsschimmer ist die Tatsache, dass die Maßnahmen einen kurzfristigen Effekt haben könnten: Tokio meldete am Montag den vierten Tag in Folge einen Rückgang bei den Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden wurden 1.219 neue Ansteckungen registriert, wie die Behörden mitteilen. Am Donnerstag hatte es einen Höchstwert von 2.447 Fällen gegeben.