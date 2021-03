Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason erkämpfte sich gegen Vizeweltmeister Schweden zum Auftakt des Viererturniers in Berlin ein 25:25 (14:13) und bewahrte sich damit gute Chancen im Kampf um eines der beiden Tickets für Tokio.

Weitere Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sind am Samstag (15.35 Uhr) der EM-Vierte Slowenien und am Sonntag (15.45 Uhr/beide ZDF) Afrikavertreter Algerien. Nur der Erst- und Zweitplatzierte qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Bester Torschütze im deutschen Team gegen Schweden war Marcel Schiller mit fünf Treffern.

Stand: 12.03.2021, 16:45