Gewichtheber-Präsident Ajan tritt als IOC-Ehrenmitglied zurück

"Um die olympische Bewegung vor negativen Gerüchten und späteren Unannehmlichkeiten zu bewahren, habe ich mich entschlossen, meine IOC-Mitgliedschaft aufzugeben ", wird Ajan vom Weltverband IWF zitiert. Das IOC schreibt auf der Internetseite olympic.org, dass die IOC-Exekutive "mit großem Respekt" das Rücktrittsangebot Ajans akzeptiere.

Schwere Anschuldigungen durch ARD-Film

Der Gewichtheber-Weltverband (IWF) und vor allem sein Präsident stehen seit Ausstrahlung des ARD-Films "Herr der Heber" gehörig in der Kritik. Demnach ist das Gewichtheben geprägt durch systematisches Doping, Korruption und Veruntreuung von Geldern.

Der 81 Jahre alte Ajan ließ daraufhin sein Amt für 90 Tage ruhen, eine Kommission der IWF ermittelte. Ajan pocht allerdings weiterhin darauf, unschuldig zu sein. Er glaube, dass " die laufende unabhängige Untersuchung die Behauptungen der ARD als unbegründet widerlegen wird" , sagte Ajan. Die Ermittlungen gegen ihn bezeichnete er als "zeit- und kostenintensive Übung."

Seppelt: "IOC will offenkundig Distanz zu Ajan"

"Offenkundig war der Druck im IOC so stark, dass er mutzmaßlich zum Rückstritt gedrängt wurde. Das Komitee will offentkundig Distanz zu Ajan wahren", sagte ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt, Macher der Dokumentation "Herr der Heber".

Trotz seiner Suspendingung sieht sich Ajan aber nach wie vor als legitimer Boss des Verbandes. Kürzlich empfing er in der Budapester Zentrale sogar noch Funktionäre aus ihm wohlwollend gesinnten nationalen Verbänden.

"Es ist mehr als seltsam, dass Ajan nach wie vor Zugang zur Verbandszentrale in Budapest hat, wo möglicherweise sensible belastende Dokumente gelagert sind" , so Seppelt. "Bei einer unabhängigen Untersuchung des Verbandes durch staatliche Stellen wäre das ein Ding der Unmöglichkeit."

Skandal in Thailand

Ende Januar war nach der Dokumentation bereits der Vorstand des thailändischen Gewichtheber-Verbands zurückgetreten. In dem Beitrag hatte die frühere thailändische Gewichtheberin Rattikan Gulnoi Doping eingestanden.

In einer Mitteilung hatte der Verband daraufhin erklärt, dass die Olympiadritte Gulnoi bei ihren Bekenntnissen heimlich gefilmt worden sei und es sich deshalb um Betrug handele, dennoch aber trete der Vorstand zurück, "um den Nationalsport in unserem geliebten Land zu schützen" , wie es hieß. Im September fanden die Weltmeisterschaften im thailändischen Pattaya statt, die Gastgeber durften allerdings nach Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln nicht teilnehmen.

red | Stand: 04.03.2020, 11:55