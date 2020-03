Nelvie Tiafack will sich durchboxen

Mit 15 Jahren begann Nelvie Tiafack mit dem Boxen. Jetzt will sich der deutsche Amateurmeister in London einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Tokio sichern. Auch für die Zeit nach Olympia steckt sich der Superschwergewichtler hohe Ziele.