Die 30 Jahre alte Dortmunderin verlor beim Cologne Boxing Worldcup in Köln ihren Auftaktkampf am Freitagabend (12.03.2021) gegen die niederländische Olympia-Zweite Nouchka Fontijn glatt mit 0:5 Punktrichterstimmen. Die in 27 Berufskämpfen 26 Mal siegreiche Hammer hat ihre Profikarriere zu Beginn dieses Jahres für einen Olympia-Start unterbrochen.

Probleme mit dem Tempo

Weil sie in elf Profi-Jahren Zehn-Runden-Kämpfe gewohnt war, hat die Mittelgewichtlerin noch Probleme mit dem Tempo der Drei-Runden-Kämpfe. Gegen die offensive Vizeweltmeisterin von 2016 und 2019 sowie Siegerin der Europaspiele 2015 konnte sich Hammer nicht durchsetzen. Sie versuchte, die 33 Jahre alte Rivalin mit Klammern aus dem Konzept zu bringen. Das ging aber nicht auf.

Niederlage auch für Sarah Scheurich

Auch ihre größte deutsche Konkurrentin, die Schwerinerin Sarah Scheurich, verlor ihren ersten Kampf. Sie musste sich der Französin Davina Michel mit 1:4 beugen. Damit ist die Entscheidung vertagt worden, wer Deutschland bei der olympischen Europa-Qualifikation vom 4. bis 8. Juni in Paris im Mittelgewicht vertritt. Das erste direkte Duell beider Boxerinnen vier Wochen zuvor hatte Hammer nach Punkten gewonnen. Die Entscheidung soll im Mai nach einem weiteren Turnier fallen.

"Ich möchte die erste deutsche Boxerin sein, die eine Medaille mit nach Hause bringt. Ich möchte für Deutschland Geschichte schreiben", hatte die in Kasachstan geborene Hammer vor Wochen gesagt.

dpa | Stand: 13.03.2021, 12:07