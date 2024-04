Box-Weltcup in Köln Kampf um das olympische Boxen Stand: 02.04.2024 18:52 Uhr

Der Box-Weltverband Iba bleibt aus dem olympischen Kreis ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof (Cas) in Lausanne wies am Dienstag (02.04.24) die Berufung der Iba gegen eine entsprechende Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees aus dem Sommer vergangenen Jahres zurück.

Nach einer Anhörung der Parteien und deren Rechtsvertretern am 16. November 2023 bestätigte der Cas die Gründe des IOC für den Ausschluss des Box-Verbandes. Dabei war es unter anderem um finanzielle Transparenz und Nachhaltigkeit sowie die Integrität der Schiedsrichter gegangen. "Der CAS-Ausschuss hat festgestellt, dass die IBA nicht die Bedingungen erfüllt, die das IOC für die Anerkennung festgesetzt hat", hieß es in der Kurzfassung der Entscheidung.

Zudem seien die vom IOC verlangten Fortschritte im Hinblick auf einen Kulturwandel im Verband nicht eingetreten. Die IBA hatte vor dem CAS auf eine Annullierung aller Sanktionen und eine völlige Wiedereinsetzung geklagt. Der umstrittene Verbandspräsident Umar Kremlew hatte die Sanktionen als ungerecht bezeichnet.

Neuer Verband gegründet

Die Qualifikation für die Spiele in Paris in diesem Jahr und die olympischen Kämpfe liegen in den Händen einer vom IOC eingesetzten Taskforce - wie schon zuletzt bei Olympia in Tokio. Es hat sich allerdings mit World Boxing auch schon ein neuer Weltverband gebildet. Dieser bemüht sich um die olympische Anerkennung.