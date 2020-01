NBA: Schröder und Oklahoma siegen wieder

Damit feierten die Oklahoma City Thunder den sechsten Sieg in den vergangenen sieben Spielen. Beim Auswärtserfolg erwischte der gebürtige Braunschweiger jedoch nicht seinen besten Tag. In 35 Minuten Einsatzzeit verwertete er nur fünf von 16 Wurfversuchen. Er kam auf 14 Punkte und fünf Assists. In der Tabelle liegt Oklahoma mit 21 Siegen aus 37 Spielen auf dem siebten Platz im Westen.

Somit gewann Oklahoma drei von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsduellen. Nur bei den Philadelphia 76ers hatte es tags zuvor eine Niederlage gegeben, wodurch eine fünf Spiele andauernde Siegesserie gerissen war. Sieggarant der Thunder war Spielmacher Chris Paul, der seine Mannschaft mit 28 Zählern erst in die Verlängerung gerettet hatte und dann dort zum Sieg führte. Als Nächstes trifft das Team des deutschen Point Guards in zwei schweren Heimspielen auf die Houston Rockets und die Los Angeles Lakers.

Lakers feiern klaren Erfolg

Die Lakers um Superstar LeBron James besiegten derweil die New York Knicks klar mit 117:87. Während James mit 31 Punkten auftrumpfte, musste Co-Star Anthony Davis das Spiel frühzeitig beenden. Der 26-Jährige war im dritten Viertel bei einem Blockversuch unglücklich auf dem Rücken gelandet und kehrte nicht mehr auf den Court zurück. Wie sein Agent nach dem Spiel mitteilte, sei bei ersten Röntgenaufnahmen jedoch keine schwerere Verletzung erkennbar gewesen.

sid, dpa | Stand: 08.01.2020, 07:54