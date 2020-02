NBA All Star Game zu Ehren von Kobe Bryant

Das Team LeBron James hat das Allstar-Spiel 2020 der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. An einem emotionalen Abend setzte sich die Mannschaft um Kapitän James am Sonntag (16.02.2020, Ortszeit) in Chicago gegen die Auswahl von Giannis Antetokounmpo mit 157:155 durch.

Kobe-Bryant-Trophäe für Kawhi Leonard

Kawhi Leonard gewann die nach dem tödlich verunglückten Superstar Kobe Bryant benannte Trophäe für den wertvollsten Spieler (MVP). Bryant war vor drei Wochen gemeinsam mit seiner Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen.

"Ich möchte Kobe für alles danken, was er für mich getan hat, für die ganzen langen Gespräche und die Workouts", sagte Leonard, der wie seine Teamkollegen zu Ehren von Gianna die Nummer zwei auf dem Trikot trug. Leonard steuerte 30 Punkte und sieben Rebounds bei.

Magic Johnson mit emotionaler Rede

Antetokounmpo, dessen Team mit der Nummer 24 von Bryant spielte, kam auf 25 Zähler. Anthony Davis verwandelte den entscheidenden Freiwurf zum Sieg. Vor Spielbeginn hatte Lakers-Legende Magic Johnson vor 20.900 Zuschauern eine gefühlvolle Hommage an Bryant gehalten. "Wir werden nie einen zweiten Basketballer wie Kobe sehen", sagte Johnson.

dpa/sid/red | Stand: 17.02.2020, 07:00