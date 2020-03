Die Münchener gewannen am Sonntag (08.03.2020) in Bayreuth mit 91:75 (48:35) und liegen weiter vier Zähler vor Ludwigsburg. Auch die Riesen hielten sich schadlos. Der Tabellenzweite gewann in Ulm mit 94:76 (53:41).

Die beiden Spitzenteams haben sich bereits etwas von der Konkurrenz abgesetzt. Dritter ist Alba Berlin, das zehn Punkte Rückstand auf die Bayern aufweist - allerdings auch zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Bester Werfer der Bayern, die ihren 19. Sieg im 21. Spiel feierten, war Paul Zipser mit 17 Punkten.

München mit starkem Endspurt

In Bayreuth leisteten sich die Münchener nur beim 12:25 im dritten Viertel eine kleine Verschnaufpause und ließen die Gastgeber herankommen. Doch im Schlussabschnitt spielte der Favorit wieder konzentrierter und zog um die entscheidenden 16 Punkte davon.

Beim dem geschlossen starken Team aus Ludwigsburg, das eine Bilanz von 17 Siegen und vier Niederlagen aufweist, ragten Khadeen Carrington und Jaleen Smith mit jeweils 19 Zählern heraus.

red/dpa/sid | Stand: 08.03.2020, 17:00