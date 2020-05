Der Basketball wird somit neben dem Fußall als einziger großer Mannschaftssport seine Saison in Deutschland fortsetzen können. Das Turnier mit zehn Mannschaften, das im Juni in München ausgetragen werden soll, unterliegt strengen Hygieneauflagen. Die Pläne der BBL erinnern an das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Im Kern des "Konzepts für den Sonderspielbetrieb zur Wiederaufnahme der Saison 2019/20" stehen zwei Projekt-Phasen und zwei Personengruppen. Zunächst sollen die zehn Teams drei Wochen lang am jeweiligen Vereinsstandort trainieren. Zu Beginn der Trainingsphase würden alle Spieler zweimal innerhalb von zwei bis fünf Tagen getestet, danach zweimal wöchentlich. In dieser Zeit wohnen die Spieler noch in ihrem häuslichen Umfeld.

Dreiwöchige Turnierphase

Anschließend folgt der Umzug an den zentralen Spielort München. Auch dann sind Eingangstests vorgesehen, danach würde regelmäßig weitergetestet. Nach drei bis vier Tagen Vorbereitung vor Ort ist für Anfang Juni die dreiwöchige Turnierphase vorgesehen, an deren Ende die BBL einen Meister küren möchte. Einer Vorrunde mit zwei Fünfer-Gruppen schließen sich Playoffs mit Viertel- und Halbfinale sowie dem Finale an.

Während des Turniers werden die beteiligten Personen in eine aktive und eine passive Gruppe unterteilt, die stets voneinander getrennt sein sollen. Aktive sind unter anderem Spieler und Betreuer rund um das Team. Jedes der zehn Teams kann bis zu 22 aktive Personen benennen. Diese sollen für die Zeit des Turniers in einem abgeschlossenen System im Hotel wohnen. Die passiv beteiligten Personen, hierzu gehören etwa Medienvertreter, könnten zu Hause übernachten. Rund um die Spiele wären insgesamt höchstens etwa 130 Personen pro Spiel anwesend.

Ein Meister, kein Absteiger

An dem Turnier nehmen neben Ausrichter und Titelverteidiger FC Bayern noch die MHP Riesen Ludwigsburg, die Hakro Merlins Crailsheim, Alba Berlin, die EWE Baskets Oldenburg, Rasta Vechta, Brose Bamberg, BG Göttingen, ratiopharm Ulm und die Fraport Skyliners aus Frankfurt teil. Die sieben weiteren Klubs entschieden sich gegen eine Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison - sie werden in der Abschlusstabelle dahinter platziert - der Abstieg aber entfällt.

sid/dpa | Stand: 19.05.2020, 11:48