EM gegen die Niederlande "Volle Attacke" - deutsche Volleyballer vor dem Achtelfinale Stand: 08.09.2023 21:02 Uhr

Nach der knappen Niederlage gegen Favorit Italien starten die deutschen Volleyballer mit viel Selbstvertrauen in die K.o.-Phase der EM. Im Achtelfinale warten die Niederlande.

Am Ende eines intensiven Abends in Ancona überwog bei den deutschen Volleyballern dann doch zunächst der Ärger über die verpasste Sensation. "Hätte mir vorher jemand gesagt, wir können ein 2:3 und so ein Spiel machen, wären wir alle damit einverstanden gewesen" , sagte Nationalspieler Julian Zenger nach der überraschend knappen sowie dramatischen Niederlage gegen Welt- und Europameister Italien: "Aber wenn man den Tie-break erreicht, will man auch gewinnen, daher ist die Enttäuschung schon da." In einem harten Kampf zwang das Team von Bundestrainer Michal Winiarski den Gastgeber über die vollen fünf Runden - nur der entscheidende Knock-out fehlte.

"Großer Push"

Doch die Enttäuschung über die verpasste Chance wich schnell dem gesammelten Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Schon vor dem Duell mit Co-Gastgeber Italien hatte sich das DVV-Team nach drei Siegen und einer Niederlage das Ticket für die nächste Runde gesichert.

Dass Deutschland nun den schier übermächtigen Italienern die ersten Satzverluste der EM zufügte, machte Mut - vor allem, weil Leistungsträger wie Georg Grozer und Kapitän Lukas Kampa am Mittwoch geschont wurden. "Es war wichtig, dass wir mit Energie aufs Feld gegangen sind und so ein Spiel gemacht haben" , sagte Zenger - das habe der Mannschaft "nochmal einen großen Push gegeben" .

Optimismus im deutschen Team

Und dieser soll die Mannschaft jetzt auch im Achtelfinale tragen. In Bari wartet am Samstag das Duell mit den niederländischen Nachbarn (21 Uhr). "Wir wissen, dass wir sie schlagen können - und das wollen wir auch machen" , sagte Erik Röhrs. Auch Teamkollege Zenger gab sich optimistisch - und formulierte die Marschroute für Samstag: "Volle Attacke auf Holland!"

"Oranje" hat in der Gruppenphase nur gegen den dreimaligen Weltmeister und Mitfavoriten Polen (1:3) verloren, ansonsten lediglich einen Satz abgegeben. Ein Spaziergang wird der Weg ins Viertelfinale, welches das deutsche Team bei Europameisterschaften seit 2013 immer und damit fünfmal in Folge erreicht hat, also nicht.