Finalturnier der Nationenliga Volleyballerinnen verpassen Überraschung Stand: 13.07.2023 07:13 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Finalturnier der Nations League eine Überraschung gegen Polen verpasst.

Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag in Arlington/Texas im Viertelfinale dem favorisierten Hauptrundengewinner mit 1:3 (12:25, 25:21, 21:25, 24:26) und muss bereits nach einer Partie die Heimreise antreten.

Heynen: "Genügt moch nicht ganz"

"Natürlich sind wir enttäuscht" , sagte Bundestrainer Vital Heynen: "Es war ein schrecklicher Start." Sein Team müsse noch lernen, ein solches K.o.-Spiel zu spielen: "Das ist ein Prozess. Wir haben riesige Schritte gemacht – das sieht man. Wir haben uns reingekämpft und sind zurückgekommen. Wir haben es Polen sehr schwer gemacht, aber es genügt noch nicht ganz."

Dennoch historischer Erfolg

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DDV) war die Teilnahme am Final Eight dennoch ein historischer Erfolg: Die Frauen-Nationalmannschaft hatte sich zuvor noch nie für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Nach dem Abstecher in die USA richtet sich der Fokus nun auf die kommende Heim-EM (15. August bis 3. September). Diese trägt Deutschland gemeinsam mit Belgien, Italien und Estland aus.