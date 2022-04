Volleyball - Titelverteidigerinnen aus Dresden verlieren erstes Halbfinalspiel

Damit brauchen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl in der Serie "Best-of-three" am Dienstag (19. April, 18.30 Uhr) im zweiten Spiel in Potsdam unbedingt einen Sieg, um das vorzeitige Saison-Aus zu verhindern. Wenn die DSC-Damen den Ausgleich in der Serie schaffen, fällt die Entscheidung in der dritten Begegnung am kommenden Samstag (23. April) in Dresden.