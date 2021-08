Zu viele Chancen liegen gelassen

Koslowski hatte das Nachbarschaftsduell zuvor als "Hammerspiel" bezeichnet. "Das sind zwei absolute Top-Nationen in Europa, die sicher beide für sich immer den Anspruch Viertelfinale verbuchen" , so der Trainer. Doch in den beiden finalen Durchgängen wurde sein Team diesem Anspruch nicht gerecht. Seine Schützlinge ließen in den entscheidenden Momenten zu viele Chancen liegen.

Trotz vier Siegen und einer Niederlage in der Vorrunde hatte die deutsche Mannschaft die Gruppe B nur auf dem dritten Platz beendet und musste schon in der Runde der letzten 16 gegen einen Hochkaräter antreten. Dabei hatte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes nur zum Auftakt gegen Polen ein 1:3 geleistet und war dann von Spiel zu Spiel souveräner und stärker geworden.

Schlechteste Ergebnis bei einer EM seit 2005

Das Ticket für das EM-Achtelfinale hatten die deutschen Volleyballerinnen sogar vorzeitig gelöst. Doch jetzt kam das vorzeitige Aus schon in der ersten K.o. -Runde. Zuletzt waren die Frauen dreimal in Folge in der Runde der letzten acht gescheitert. Für die DVV -Auswahl ist es das schlechteste Ergebnis bei einer EM seit 2005. Damals schied Deutschland in einem Zwölferfeld als Gruppenletzter aus.

dpa/red | Stand: 28.08.2021, 16:53