EM - Volleyballerinnen lassen Spanien keine Chance

Einen Tag nach dem vorzeitigen Sprung in die K.o.-Phase schlug das Team von Bundestrainer Felix Koslowski am Mittwoch (25.08.21) den Außenseiter in Plowdiw/Bulgarien 3:0 (25:13, 25:17, 25:21), elf Punkte bedeuten mindestens Platz drei in der Gruppe B.

Souverän vor allem im ersten Satz

Ob es für Rang zwei reicht, entscheidet sich am Abend (19.30 Uhr) im Duell zwischen Spitzenreiter Polen (12 Punkte) und Gastgeber Bulgarien (10). Mögliche Gegner im Achtelfinale am Samstag oder Sonntag sind die Niederlande und die Ukraine.