Premiere für United Cup Deutsches Tennis-Team hofft auf Zverev Stand: 27.12.2022 19:04 Uhr

Mit dem neuen United Cup startet in Australien die neue Tennis-Saison. Alexander Zverev ist nach überstandener Verletzung wieder fit. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem Mannschaftswettbewerb.

Was ist der United Cup?

Mit den Austragungen 2018 und 2019 endete der Hopman-Cup, in dessen Endspielen das Team Deutschland jeweils an der Schweiz gescheitert war. Von 2020 bis 2022 wurde er durch den ATP Cup ersetzt, dessen Nachfolger nun der United Cup ist.

Das Turnier ist Teil der ATP- und der WTA-Tour. Es werden sowohl Männer- und Frauen- als auch Mixed-Matches gespielt. Das Turnier ist mit 15 Mio. US-Dollar dotiert und findet vom 29. Dezember 22 bis zum 8. Januar 23 statt. Es handelt sich um ein Hartplatzturnier, das wegen der sommerlichen Temperaturen unter freiem Himmel ausgetragen wird.

Wo wird der United Cup ausgetragen?

Der United Cup wird, wie sei Vorgänger, im Queensland Tennis Centre in Brisbane, in der Perth Arena und im NSW Tennis Centre in Sydney gespielt. Die Halbfinal- und Finalspiele finden ausschließlich in Sydney statt. Acht Tage nach dem Finale des United Cups beginnen die Australian Open in Melbourne (16. - 29. Januar).

Welche Tennis-Profis nehmen in Australien teil?

Für die sechs Gruppen haben sich 18 Nationen über die Weltranglistenplätze ihrer besten Spielerinnen und Spieler qualifiziert. Russland und Belarus sind aus politischen Gründen ausgeschlossen.

Wie ist der Modus beim United Cup?

In der Vorrunde ("Round Robin") haben es pro Spielort jeweils drei Nationen in zwei Gruppen miteinander zu tun. Dabei bestreiten jeweils zwei Frauen und zwei Männer sowie ein Mixed-Team Matches. Zwischen den beiden Gewinnern der Gruppen in jedem Austragungsort werden anschließend die Sieger ermittelt. Die drei Gewinnernationen plus der beste Zweitplatzierte tragen dann in Sydney die Finalrunde aus.

Für Deutschland treten unter der Leitung von Kapitän Mischa Zverev die Tennis-Profis Laura Siegemund, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Julia Lohoff, Alexander Zverev, Oscar Otte, Daniel Altmaier und Fabian Fallert an. Geger Deutschlands sind in Gruppe C die USA und Tschechien.

Die sechs Gruppen

Gruppe A - Spielort: Perth Griechenland Belgien Bulgarien

Gruppe B - Spielort: Brisbane Polen Schweiz Kasachstan

Gruppe C - Spielort: Sydney USA Deutschland Tschechien

Gruppe D - Spielort: Sydney Spanien Australien Großbritannien

Gruppe E - Spielort: Brisbane Italien Brasilien Norwegen

Gruppe F - Spielort: Perth Frankreich Kroatien Argentinien