Der 24-Jährige bezwang am Freitag (15.04.2022) in hitziger Atmosphäre Jannik Sinner aus Italien mit 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) und darf weiter auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr hoffen. Nach 3:07 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball im Duell.

In der Runde der besten Vier trifft er am Samstag entweder auf Diego Schwartzman aus Argentinien oder den Griechen Stefanos Tsitsipas. Nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic ist Zverev der am höchsten platzierte Profi bei dem mit rund 5,2 Millionen Euro dotierten Masters-1000-Sandplatzturnier. In dieser Saison stand Zverev bislang im Finale von Montpellier.