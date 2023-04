Tennis-Shootingstar aus Dänemark Holger Rune - Hitzkopf mit krachendem Selbstbewusstsein Stand: 07.04.2023 13:47 Uhr

Holger Rune gelang ein geradezu komentenhafter Aufstieg in die weltweite Tenniselite. So stark er sich sportlich auf dem Platz präsentiert, so umstritten ist oftmals auch sein Verhalten.

Würde Holger Rune als ganz normaler Junge in seiner dänischen Heimatstad Gentofte, einem reichen und konservativen Vorort Kopenhagens, herumlaufen, würde einige Eltern wohl vor ihm warnen. Der 19-Jährige ist schließlich frech, lässt sich wenig sagen und ist jemand, den man gemeinhin als " Schlitzohr " bezeichnen würde.

Allerdings ist Rune seit längerer Zeit sehr selten zu Hause. Und in der Nachbarschaft dürfte der junge Däne wohl eher höchstes Ansehen genießen. Denn Rune gehört mittlerweile bereits zu den besten zehn Tennisspielern der Welt, rangiert derzeit auf Platz acht der Weltrangliste - Tendenz steigend. "Ich möchte Roland Garros gewinnen und sehe mich zusammen mit Alcaraz und Sinner als Teil der zukünftigen Big Three" , sagte Rune Ende März im Gespräch mit der italienischen Zeitung "Gazetta dello Sport".

Rune eckt an

Sein Selbstbewusstsein ist offenbar ebenso groß wie sein Ehrgeiz. Allerdings unterlegt Rune dieses Selbstverständnis auch mit beachtlichen Fakten. Die ehemalige Nummer eins der Jugendlichen gelangte im Januar 2022 erstmals unter die Top 100 in der Welt. Das allein ist in seinem Alter bereits eine beachtliche Leistung, von der Tausende großer Talente nur träumen können. Am Ende des Jahres fand er sich dann allerdings schon unter den Top 10 wieder. Eine geradezu atemberaubende Entwicklung.

Dieser rasante Fortschritt ging allerdings nicht vonstatten, ohne dass Rune aneckte. Er ist ein starker, druckvoller Tennisspieler, der das Risiko nicht scheut und angreift, wann immer es geht. Seine Schläge schlagen krachend beim Gegner ein. Seine harschen Worte aber manchmal auch bei seinen Unterstützern. Wenn es schwierig wird und Runes Fehler überhandnehmen, dann platzen die aufgestauten Emotionen auch schon Mal aus dem Hitzkopf heraus.

Mutter Aneke bekommt viel ab

Oft ist die erste Leidtragende Runes Mutter Aneke, die sich in solchen Situationen viele unerfreuliche Sätze anhören muss und diese mit mütterlicher Liebe oft überhört. Der (Über-)Druck, den Holger Rune in schwierigen Spielsituationen offenbar verspürt, bricht sich dann ungefiltert Bahn.

Tennisspieler Holger Rune (r.) mit Mutter Aneke

Bei den French Open im vergangenen Jahr übertrieb es der Sohn allerdings und forderte die Mutter während des Matches gegen den Norweger Casper Ruud mehrfach laut auf, den Court zu verlassen, was Aneke Rune dann auch tat. Allerdings saß sie in der Folge bei jedem der Spiele ihres Sohnes wieder am Rand des jeweiligen Courts.

Rune will "eine Show" abliefern

Diese phasenweise Ungehemmtheit Runes, der Kontrollverlust und eine Spur von Überheblicheit sind wohl in erster Linie seinem jungen Alter und seiner mangelnden Erfahrung, mit schwierigen Situationen bestmöglich umzugehen, geschuldet.

"Ich bin nicht arrogant, ich habe einfach Leidenschaft für das, was ich tue. Manchmal bin ich zu verbissen und mache Fehler, aber ich versuche, diese zu korrigieren", sagte Rune jüngst. "Ich will gewinnen, aber auch auf dem Platz eine Show abliefern. Ich finde es sehr positiv, dass es eine Vielzahl von Charakteren auf der Tour gibt, sonst wäre alles sehr langweilig."

Allerdings stoßen seine emotionalen Ausbrüche auch bereits bei den Konkurrenten auf dem Tenniscircuit auf Unverständnis.

Klare Worte von Wawrinka an Rune

Beim Masters in Paris 2022, eines von bereits drei Turnieren, das der Däne spektakulär gewinnen konnte, zog der dreimalige Schweizer Grand-Slam-Sieger Stan Warinka (38) nach dessen knapper Niederlage Rune beim Händeschütteln am Netz an sich heran und sagte ihm deutliche Worte: "Mein Ratschlag an dich: Hör auf, dich auf dem Platz wie ein Baby zu benehmen."

Aber Rune wäre nicht er selbst, wenn er darauf keine Antwort parat hätte. Beim erneuten Aufeinandertreffen der beiden, dieses Mal beim Turnier in Indian Wells/Kalifornien Anfang März, ging Rune als Sieger vom Platz und fragte Wawrinka dann offen provokativ, ob er jetzt etwas zu sagen habe.

"Das Einzige, was ich hinzufügen kann, ist, dass er ein junger Spieler ist, bereits ein sehr großer Champion mit enormem Potenzial. Aber er baut sich im Umkleideraum einen Ruf auf, den er eines Tages bereuen wird" , sagte Wawrinka später der französischen Zeitung "L'Equipe", als er sich in Ruhe eine Replik überlegt hatte.

Derzeit bereitet sich Rune auf das traditionsreiche Masters-Turnier in Monte Carlo (8.-16. April) vor. Die Konkurrenten werden ganz genau hinsehen, ob der junge Däne dort nur durch sportliche Erfolge Schlagzeilen produzieren wird.