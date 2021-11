Zverev unbeeindruckt von italienischen Fans

Unbeeindruckt von frenetischen italienischen Fans hatte sich der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg zuvor den sehr umkämpften ersten Satz gesichert. Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ Berrettini dann im zweiten Spiel den Schläger auf den Boden fallen, ließ sich behandeln und versuchte kurz noch einmal Gegenwehr zu leisten, musste aber anerkennen, dass er nicht mehr weiterspielen konnte.

Die Nummer drei der Welt war in den längeren Ballwechseln im Vorteil, schlug selbst stark auf und war von Anfang an näher dran an einem Break als der Italiener. Der Hamburger ließ aber seine Möglichkeiten ungenutzt, seinem Gegner das Service abzunehmen.

So blieb es eng und plötzlich hatte Berrettini bei 5:6 aus Zverevs Sicht seine ersten zwei Breakchancen, die gleichbedeutend mit Satzbällen waren. Zverev rettete sich in den Tiebreak und entschied den ersten Durchgang nach 79 Minuten für sich, ehe das Match ein dramatisches und unerwartetes Ende nahm.

Zverevs nächster Gegner: Daniil Medwedew

Am Dienstag (16.11.2021) trifft der 24-jährige Hamburger nun auf den russischen Titelverteidiger und US-Open-Sieger Daniil Medwedew. Der Weltranglisten-Zweite hatte sich zuvor gegen den Polen Hubert Hurkacz in drei Sätzen 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 durchgesetzt.

Jeweils die ersten Beiden der zwei Gruppen ziehen ins Halbfinale ein. Zverev hatte die ATP Finals 2018 für sich entschieden und zählt am Ende eines erfolgreichen Jahres zu den Mitfavoriten.

Stand: 14.11.2021, 23:00