Sportlich ist es die beste Saison des gebürtigen Hamburgers, der sich am körperlichen Limit bewegt. Nach acht Siegen in Serie und dem Turniersieg in Wien war die Nummer drei der Welt in Paris vor Wochenfrist chancenlos gegen Daniil Medvedev (2:6, 2:6).

"Ich habe danach mal fünf Tage gar nichts gemacht. Das war auch mal nötig, in Paris war ich platt", erklärte Zverev am Rande des Events in Turin. Jetzt gehe es wieder deutlich besser – dennoch hielt der 18-malige ATP-Turniersieger fest: "Ich bin fertig, ich bin müde. Wir spielen elf Monate im Jahr, aber wenn du das ganze Jahr auf hohem Niveau spielst und Matches gewinnst, ist das normal." Er sei relativ froh, wenn er den Tennisschläger nach Turin mal zwei Wochen aus der Hand legen und Urlaub machen könne.

Erstaunlich energetisch im Training

Umso erstaunlicher war es, zu beobachten, wie energetisch Zverev dann am Samstag mit Djokovic in Italiens größter Indoorhalle auf dem wunderschönen Centre Court auftrat, den Branchenprimus wieder und wieder in unmenschlich lange Trainings-Ballwechsel verstrickte. Die Schuhe quietschten, die Schläge schallten, die Spieler fluchten, neckten und lachten nach knappen Ballwechseln. Zverev agiert weiterhin auf sportlich allerhöchstem Niveau – und offenbar stecken irgendwo noch Kraftreserven für die anstehenden Gruppenspiele.

Zverev trifft am Sonntag ( 21 Uhr) auf den Italiener Matteo Berrettini, der bei einer erlaubten Auslastung von 60 Prozent das Gros der mehr als 7.000 Zuschauer auf seiner Seite haben wird. "Ich bin ein Fan davon, wenn Leute gegen mich sind. Ich mag das sogar" , erklärte Zverev. Doch auch bei den weiteren Gruppenspielen gegen Medvedev und den polnischen Debütanten Hubert Hurkacz sowie generell im Turnier dürfte er nicht der Fanliebling der breiten Masse sein.

Schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt

Vor allem in den sozialen Medien erhält Zverev seit mehr als einem Jahr konstanten und heftigen Gegenwind. Eine seiner Ex-Freundinnen, die russische Fotografin Olya Sharypova, hat ihn in zwei Longreads in den amerikanischen Magazinen Raquet und Slate im Herbst 2020 und 2021 vor den US Open schwer beschuldigt. Es geht um physische und physische Gewalt.

Nach langem Schweigen hat sich mittlerweile sogar die ATP mit einer offiziellen Ermittlung eingemischt. Wie die genau abläuft, dazu hält sich der Verband bedeckt. Sharypova soll nach Sportschau-Informationen bislang noch nicht kontaktiert worden sein. Zverev schweigt seit seinem letzten Statement am Rande der US Open und hatte damals eine einstweilige Verfügung durchgesetzt. Nach der Bekanntgabe der Ermittlungen griffen viele internationale Medien das Thema wieder auf. Zverev wird von allen Seiten kritisch beäugt.

Ganz neutral betrachtet, muss das immense Kraft kosten. Zverev und sein Team um Bruder Mischa und Freund und Berater Sergej Bubka junior lenken den Fokus aufs Sportliche. Die ATP Finals hat er 2018 gewonnen, besiegte damals nacheinander Roger Federer und eben Djokovic. Die Karriere des Schweizers steht nach einer weiteren Knieverletzung auf der Kippe. Der 40-Jährige fehlt genauso wie Rafael Nadal.

Djokovic, der Gruppenkopf der etwas schwächeren Gruppe um Tsitispas und dem zweiten Debütanten Casper Ruud, hat Zverev dagegen genau im Blick. Nach dem Training am Samstag umarmten sich beide und wünschten sich viel Glück. Ein Wiedersehen im Halbfinale das wissen beide – ist nicht ausgeschlossen.

Stand: 14.11.2021, 09:32