Auf den Zehenspitzen, mit Räuberleitern, oder schlicht zugekniffenen Augen durch einen Schlitz: Dutzende Beobachter versuchten zumindest ein bisschen was von dem zu erhaschen, was Rafael Nadal auf den weitestgehend abgeschotteten Übungsplätzen auf dem Jean-Bouin-Trainingscenter so fabrizierte. Schlicht: Richtig viel sahen die Kiebitze ob des Sichtschutzes unweit der Tennis-Anlage der French Open nicht vor dem Halbfinale am Freitag (03.06.2022) gegen Alexander Zverev.

Das war am Montag vor den Viertelfinals bereits so, als Rafael Nadal, Novak Djokovic und Alexander Zverev Seite an Seite an Feinheiten arbeiteten und es änderte sich auch am Donnerstag nicht. Da waren nur noch der Mallorquiner und das deutsche Aushängeschild des Tennissports nach ihren Statement-Siegen gegen Djokovic und Carlos Alcaraz übriggeblieben.

Nadal geht Gegner Zverev aus dem Weg

Nadal, das ist seit Jahren seine Handhabe, geht seinen Gegnern vor einem Duell nach Möglichkeit aus dem Weg. Das ist auf dem recht überschaubaren Jean-Bouin-Trainingsgelände aber gar nicht so leicht. Also startete Nadal die Trainingseinheit vor seinem 15. Halbfinale bei den French Open eine Stunde vor Zverev.

Die knappe halbe Stunde, die sich zwischen den beiden Kontrahenten überschnitt, konnte Zverev zumindest aus der Ferne hören. Lautes Stöhnen und lange Ballwechsel eines bald 36-Jährigen– auch am Ende einer fast 90 minütigen Einheit nach fast zwei Wochen ausuferndem Grand-Slam-Tennis. Will der Deutsche gegen den Rekordsieger in Paris (13 Titel) am Freitag eine Chance haben, darf er sich vom Narrativ, Nadal sei gehandicapt und nicht bei voller Leistungsfähigkeit, nicht täuschen lassen.