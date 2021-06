Alexander Zverev hat bei den French Open zum vierten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht. Deutschlands bester Tennisspieler gewann am Freitag (04.06.2021) in Paris gegen den Serben Laslo Djere mit 6:2, 7:5, 6:2 und überstand im Stade Roland Garros damit als erster deutscher Tennisprofi die dritte Runde.

Zverev nutzte nach 2:08 Stunden seinen ersten Matchball. Er trifft jetzt am Sonntag auf den Japaner Kei Nishikori. Im vergangenen Jahr war für Zverev im Achtelfinale gegen den Italiener Jannik Sinner Endstation.

Am Samstag haben auch noch Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer die Chance, das Achtelfinale zu erreichen.

Aryna Sabalenka ausgeschieden

In der Damen-Konkurrenz verlor die Weltranglisten-Vierte Aryna Sabalenka aus Belarus in der dritten Runde gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 4:6, 6:2, 0:6 und muss damit weiter auf den Durchbruch bei einem Grand-Slam-Turnier warten.

Vor Sabalenka, im Stade Roland Garros an Nummer drei gesetzt, hatte sich bereits die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien frühzeitig aus Paris verabschiedet, gab i nihrem Zweitrundenspiel verletzungsbedingt auf. Die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Naomi Osaka aus Japan zog nach dem Streit um ihren Presseboykott zurück.

Pawljutschenkowa trifft nun im Achtelfinale auf Victoria Asarenka aus Belarus, die gegen Madison Keys aus den USA klar mit 6:2, 6:2 gewann.

dpa/red | Stand: 04.06.2021, 16:19