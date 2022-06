Tennis | French Open

Iga Swiatek triumphiert bei den French Open

Stand: 04.06.2022, 16:51 Uhr

Mit ihrem 35. Sieg in Serie hat Iga Swiatek den Titel bei den French Open gewonnen. Die Weltranglisten-Erste siegte am Samstag in Paris im Finale gegen die Amerikanerin Cori "Coco" Gauff mit 6:1, 6:3 und feierte damit den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere.