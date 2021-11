Dieses Tennis-Jahr hat Alexander Zverev auch zugesetzt. Platt von erschöpfenden Monaten pausierte der Olympiasieger kurz vor den ATP Finals lieber einen Tag länger als üblich.

" Ich habe in den letzten Tagen gar nichts gemacht. Das habe ich aber auch gebraucht, weil ich fertig war ", sagte Zverev in Turin. Für die Premiere des Saisonabschlusses in Italien und den erhofften nächsten Titel muss der Urlaub aber warten. " Die acht besten Spieler der Welt treffen sich, um im letzten Turnier des Jahres Weltmeister zu werden. Selbst wenn man körperlich müde ist und emotional erschöpft, bei so einem Event holt man noch mal alle Reserven aus sich raus ", sagte er: " Ich bin nicht nur hier, um teilzunehmen, ich will auch Spiele gewinnen. "

Maximal fünf Spiele bis zur Saisonpause

Im besten Fall hat der Weltranglisten-Dritte noch fünf Matches, dann würde seine Saison mit dem Endspiel am 21. November zu Ende gehen. Den Auftakt in das Turnier, das als inoffizielle WM gilt, macht er am Sonntag (14.11.2021). Im Abendspiel des Eröffnungstags ist Zverev gegen den italienischen Hoffnungsträger und Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini gefordert. Dass die Fans dann gegen ihn sein werden, stört ihn nicht. " Ich bin ein Fan davon, wenn es laut im Stadion ist. Ich mag es auch, wenn die Leute gegen mich sind. "

Zweiter Titel nach 2018 das Ziel

Einen leichten Einstieg gibt es nicht, wenn sich die erfolgreichsten Tennisprofis des Jahres messen. " Ich fühle mich gut und freue mich auf das Turnier. Und natürlich hoffe ich, dass ich zum zweiten Mal die Trophäe nach Hause bringen kann ", sagte Zverev. Als der Hamburger 2018 bei den ATP Finals triumphierte, damals in London, war das noch eine große Überraschung. Diesmal zählt Zverev wie selbstverständlich zu den Mitfavoriten.