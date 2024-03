Tennis-Weltverband Gruppenphase im Davis Cup führt auch nach China Stand: 14.03.2024 12:43 Uhr

Bologna, Manchester, Valencia und Zhuhai sind die Spielorte der Davis-Cup-Gruppenphase im Spätsommer.

Dies gab der veranstaltende Tennis-Weltverband ITF am Donnerstag bekannt und überraschte vor allem mit der erstmaligen Vergabe an China. Auch die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann kämpft vom 10. bis 15. September in einer der vier Vierergruppen um die Teilnahme an der K.o.-Runde Ende November in Malaga. Die jeweils zwei Gruppenbesten qualifizieren sich dafür.

Wohin es für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) geht, entscheidet sich bei der Auslosung am kommenden Dienstag in London. Auch ohne Alexander Zverev hatte das Kohlmann-Team im Februar die Qualifikationsrunde im traditionsreichen Tennis-Mannschaftswettbewerb gemeistert. In Tatabanya gelang gegen Gastgeber Ungarn ein 3:2-Erfolg.