Kerber verliert nach großem Kampf - DTB-Team gegen den Abstieg

Führung aus der Hand gegeben

An Karfreitag hatte Kerber in ihrem ersten Sandplatzmatch der Saison gegen Julia Putinzewa gepatzt (6:3, 3:6, 2:6). Laura Siegemund (Metzingen) war gegen Rybakina chancenlos (0:6, 1:6). Während Kasachstan zum Finale der besten zwölf Mannschaften reist (8. bis 13. November), geht es für das deutsche Team von Kapitän Rainer Schüttler in die Playoffs (11./12. November).

Kerber vergab gegen die Weltranglisten-19. Rybakina im entscheidenden Satz eine 5:3-Führung. Nach 2:05 Stunden kassierte sie eine weitere Niederlage in einer für sie bislang verkorksten Saison. In der Vorbereitung war sie von Corona ausgebremst worden, im Frühjahr gelangen ihr nur in Indian Wells zwei Siege. Weiter geht es für sie in der kommenden Woche beim Heimturnier in Stuttgart.

Letzter Sieg liegt 30 Jahre zurück

Deutschland hat den Mannschaftswettbewerb der Frauen, der früher Fed Cup hieß, zweimal gewonnen (1987 und 1992). Vor acht Jahren stand das Team zuletzt im Endspiel (1:3 in Tschechien). 2021 wurde erstmals ein Finalturnier ausgetragen. In Prag schieden Kerber und Co. in der Gruppenphase aus. In diesem Jahr findet die Entscheidung um den Titel ohne deutsche Beteiligung statt.

Quelle: dpa