ATP-Turnier in Schanghai Struff als letzter Deutscher ausgeschieden Stand: 07.10.2023 10:54 Uhr

In Jan-Lennard Struff ist auch der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi beim ATP-Masters in Schanghai früh gescheitert.

Am Tag nach dem Aus von Alexander Zverev (Hamburg) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) verlor auch der 33-jährige Warsteiner sein Zweitrundenmatch gegen den Italiener Matteo Arnaldi 3:6, 6:3, 4:6. Struff zerstörte im ersten Satz des mehrfach wegen Regens unterbrochenen Matches aus Frust seinen Schläger. Im zweiten Satz fing er sich, musste Arnaldi aber im Entscheidungsdurchgang trotz zwischenzeitlicher Break-Führung den Vortritt lassen.

Zverev überraschend deutlich gescheitert

Nach einem sehr starken Frühjahr verpasste Struff die beiden Grand-Slam-Turniere in Wimbledon und New York verletzungsbedingt und versucht derzeit, seine Topform zurückzuerlangen. Sein Davis-Cup-Teamkollege Zverev war am Freitag in seinem Auftaktmatch gegen den stark aufspielenden Russen Roman Safiullin überraschend deutlich 3:6, 1:6 gescheitert.