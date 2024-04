Zweitrunden-Niederlage des Superstars Nadal scheidet in Barcelona aus Stand: 17.04.2024 18:12 Uhr

Tennis-Topstar Rafael Nadal ist bei seinem Comeback-Event in Barcelona früh gescheitert. Der 37 Jahre alte Spanier unterlag am Mittwoch (17.04.2024) in der zweiten Runde dem an Position fünf gesetzten Australier Alex de Minaur 5:7, 1:6.

Am Vortag hatte Nadal nach langer Verletzungspause eine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour gefeiert. Mehr als drei Monate nach seinem letzten Match hatte der 14-malige French-Open-Sieger seine Auftaktpartie gegen Flavio Cobolli aus Italien klar gewonnen.

Olympische Spiele als großes Ziel

Nadals großes Ziel sind die French Open im kommenden Sommer in Paris, auch die Olympischen Spiele nimmt der Mallorquiner ins Visier. Barcelona galt in seiner Vorbereitung somit als wichtiges Turnier. Zwölf Mal triumphierte Nadal bereits im ältesten Tennis-Klub Spaniens, dessen Center Court seit 2017 seinen Namen trägt.

Nadal war wegen einer Hüftverletzung fast das gesamte Jahr 2023 ausgefallen. Nach seinem Comeback im Januar 2024 musste er wegen eines Muskelfaserrisses auf die Australian Open verzichten. Seitdem scheiterten mehrere Versuche des Olympiasiegers von 2008 für eine Rückkehr auf die ATP-Tour.