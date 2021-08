Benedikt Brinsa wurde 1992 in Bonn geboren und studierte Sportjournalismus und Kommunikationsmanagement in Köln und Gelsenkirchen. Nach einem Praktikum arbeitet er seit 2014 für den WDR. Als Storymacher und Kommentator für die ARD war Brinsa u.a. bei den Olympischen Winterspielen 2018, der Fußball-EM 2021 sowie den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio im Einsatz.