Der Wintersport ist für Stephanie Müller-Spirra ein Heimspiel. Als gebürtige Erfurterin war sie schon in jungen Jahren nah dran, am sportlichen Geschehen im Schnee und auf Eis. Sie selbst war sogar aktiv als Eiskunstläuferin, heute joggt und tanzt sie in ihrer Freizeit. Doch auch Ballsportarten haben es ihr angetan, Fußball und Handball sind ihre Favoriten.

Kindersendungen waren ihr Beginn

Im MDR präsentiert Müller-Spirra schon seit einigen Jahren die Sendung "Sport im Osten", steht außerdem im NDR bei "Mein Nachmittag" am Mikrofon. Ihre Anfänge im Fernsehen hatte sie beim "Kika".

Im Wintersport führt sie durch die langen Sendungen an Samstagen und Sonntagen.

Stand: 11.11.2021, 22:05