Sport wurde Lea Wagner in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist David Wagner, ehemaliger Bundesligaprofi beim FC Schalke 04 und heutiger Trainer beim Schweizer Topklub Young Boys Bern. Entsprechend verbrachte Wagner ihre Kindheit an mehreren Orten, wurde in Wiesbaden geboren, lebte in Mainz, Gelsenkirchen, Gütersloh und Weinheim. Ihr war sofort klar: Sie möchte zukünftig über Fußball berichten.

Berufsziel erreicht

Während ihres Studiums absolvierte sie Praktika unter anderem bei der Sportschau und arbeitete nebenbei beim SWR. Nach ihrem Volontariat kehrte sie zum SWR zurück und moderiert dort seit 2018 unter anderem die Samstagssendung "SWR Sport Fußball".

Seit der Saison 2021/22 führt sie auch in One durch "Sportschau 2. Liga", sie war bei der Deutschland-Tour im Einsatz, und im Winter moderiert sie die Wettbewerbe im Skispringen.

Stand: 11.11.2021, 21:18