Segeln 3:3 nach sechs Rennen - Spannung beim America's Cup Stand: 30.09.2024 16:45 Uhr

Es bleibt spannend beim America's Cup im Segeln: Rennen fünf hat sich Ineos Britannia gesichert, das sechste ging an das italienische Team - es steht 3:3 in der Serie.

Nach zwei eher chaotischen Renntagen wegen ungünstiger Windverhältnisse waren am Montag (30.09.2024) die Bedingungen in Barcelona geradezu ideal, mit stabilem Wind um 19 Knoten. So konnten die Kontrahenten Ineos Britannia und Luna Rossa Prada Pirelli die Rennen fünf und sechs der Finalserie pünktlich beginnen.

Die Briten schafften es in der Vorstart-Phase, die Italiener so in Bedrängnis zu bringen, dass diese kurz von den Foils kamen. So konnte die britische Crew mit einem kleinen Vorsprung über die Startlinie fahren und hielt die Führung über die gesamte Zeit. Durch taktisch kluges Segeln bekamen die Italiener keine Chance mehr zu überholen. Selbst ein Schnitzer der Briten mit einem leicht verunglückten Wendemanöver änderte nichts mehr.

Rennen sieben und acht am Dienstag

So fuhr Ineos Britannia einen Start-Ziel-Sieg ein und lag am Ende 12 Sekunden vor. Damit gingen die Briten in der Serie "Bester aus 13" mit 3:2 in Führung.

Aber die Comeback-Qualitäten von Luna Rossa Prada Pirelli sind bekannt. In der Vorstart-Phase des zweiten Rennens des Tages hielten die Teams Distanz zueinander. Die Briten konnten mit einem hauchdünnen Vorsprung beginnen.

Danach wechselte die Führung mehrfach, bis sich die Italiener entscheidend nach vorne arbeiten konnten. Sie übernahmen die Kontrolle über das Rennen und verwiesen Ineos Britannia mit 17 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.

Damit bleibt es beim Stand von 3:3 spannend in der Finals-Serie um den Herausforderer im 37. America’s Cup. Am Dienstag geht es mit Rennen sieben und acht weiter.